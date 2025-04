Le parole di Raffaele Palladino in diretta a Sky in vista di Celje-Fiorentina: "Non guardiamo all'essere favoriti. Sarà una partita complicata, sono imbattuti in casa ma abbiamo studiato bene i nostri avversari, vogliamo passare il turno ed è nelle nostre ambizioni. Con il mio staff stiamo facendo tutto per dare il massimo. Stiamo facendo un bellissimo percorso. Per me la Fiorentina adesso è tutto". Gara in diretta giovedì 10 aprile alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

IL CALENDARIO DEI QUARTI