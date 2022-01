Le scelte di Sarri

Out gli infortunati Pedro e Acerbi, panchina per Immobile: c'è Muriqi nel tridente con Felipe Anderson e Zaccagni. Spazio in mezzo per Milinkovic-Savic e Luis Alberto mentre dietro Lazzari si riprende la maglia di titolare. Riecco Leiva in regia e Reina tra i pali