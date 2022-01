Arrivabene ritorna sul rinnovo di Dybala e sulla mancata esultanza dell'argentino dopo la rete segnata contro l'Udinese: "Paulo cercava un amico in tribuna? Io onestamente in quel momento ho visto uno splendido gol, stavo esultando. Comunque non c'è solo Dybala, abbiamo altri rinnovi: Perin, Cuadrado, Bernardeschi e De Sciglio, è giusto parlare di tutti". Sui possibili acquisti in questa sessione di mercato: "Martial non è fattibile a quella cifra".