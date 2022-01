Probabili formazioni di Roma-Lecce: chance dal 1' per Shomurodov e Carles Perez

Dopo la vittoria in campionato contro il Cagliari, la Roma attende il Lecce all'Olimpico. Mou fa turnover e manda in campo Felix, Shomurodov e Cristante. In difesa rientra Karsorp. Calcio d'inizio alle 21.

Il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia si chiude all'Olimpico con Roma-Lecce. José Mourinho avvia la sua rincorsa verso una competizione che ha già vinto quattro volte in carriera, con Porto, Chelsea, Inter e Real Madrid. Di fronte ci sarà l'unica squadra di Serie B arrivata a questo punto della competizione. Chi vince affronta l'Inter ai quarti di finale. Calcio d'inizio alle 21.

Mou senza Mancini, chance per Perez e Shomu approfondimento Le scelte di Mou, definiti i suoi fedelissimi Nella Roma Mourinho opererà delle modifiche rispetto alla formazione che domenica ha superato per 1-0 il Cagliari all'Olimpico. Con Mancini squalificato, in difesa ci saranno Ibanez e Kumbulla al centro. A destra tornerà Karsdorp, con Maitland-Niles a sinistra. In mezzo rientra Cristante accanto al confermato Sergio Oliveira. Davanti Carles Perez potrebbe farsi preferire a Zaniolo, destinato a un turno di riposo, accanto a Mkhitaryan e Felix. In attacco possibile panchina per Abraham con chance per Shomurodov.

ROMA (4-2-3-1) probabile formazione: Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Maitland-Niles; Cristante, Sergio Oliveira; Carles Perez, Mkhitaryan, Felix; Shomurodov. All.: Mourinho

Lecce, Baroni rilancia Calabresi e si affida a Strefezza Unico club di B approdato agli ottavi di finale di Coppa Italia, il Lecce potrebbe operare un limitato turnover. "Una squadra coraggiosa" è stata la richiesta di Baroni in conferenza stampa. In difesa la novità è l'impiego di Calabresi (cresciuto nella Roma) accanto a Lucioni al centro. A centrocampo, possibile riposo per Gargiulo e Hjulmand con chance per Blin e Faragò. Maglia da titolare in attacco per lo spagnolo Pablo Rodriguez, che affiancherà Coda e Strefezza, capocannoniere del Lecce con 9 reti nel campionato di B.

LECCE (4-3-3) probabile formazione: Gabriel; Gendrey, Calabresi, Lucioni, Gallo; Faragò, Blin, Majer; Strefezza, Coda, Rodriguez. All.: Baroni