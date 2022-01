Le scelte di Mou, definiti i suoi fedelissimi

19 gennaio 2020. La Roma viene eliminata in Coppa Italia dallo Spezia, i 6 cambi sono il segnale di una confusione massima, lo strappo tra Fonseca e Dzeko manda in tilt tutta la stagione. Un anno esatto dopo, la riorganizzazione ha portato a facce e protagonisti diversi. Gestiti da un allenatore tra i più vincenti al mondo in sintonia con la proprietà. Dopo 6 mesi di lavoro e scelte a tratti dure per scolpire un dna vincente, il casting di Mourinho ha selezionato i suoi fedelissimi. A partire da Rui Patricio e Sergio Oliveira, Abraham e Pellegrini, Zaniolo e Mancini, in attesa del ritorno di Spinazzola. Giocatori intoccabili sul mercato, anche per i Friedkin, al contrario delle dolorose cessioni dei big, in nome delle plusvalenze, della precedente gestione. Sotto osservazione invece Smalling, Mkhitaryan, Ibanez, Viña, Shomurodov, Kumbulla, Karsdorp, Maitland-Niles e Felix. Giocatori, che per motivi diversi, dovranno conquistarsi il futuro. Le certezze oggi sono altre. Per il presente e il futuro dopo 14 anni con zero titoli.