Le scelte di Gasperini

Fuori dai giochi Zapata, assenza che non rende obbligatoria la scelta su Muriel: il colombiano va in panchina, dentro Boga insieme a Malinovskyi e Pasalic. In mezzo si rivede De Roon, ritorno dal 1’ come Demiral in difesa. Fasce affidate ad Hateboer e Zappacosta, in porta gioca Musso squalificato per la prossima giornata di campionato