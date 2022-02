Nedved, Juventus: "Dopo il mercato le ambizioni sono cambiate? No, le ambizioni sono sempre le stesse. La proprietà ci ha dato indicazioni precise, a questo punto della stagione siamo quasi dove vogliamo essere: ancora in Coppa Italia, ancora in Champions, solo in campionato siamo in ritardo. Il prossimo anno vedremo ancora il tridente Dybala-Vlahovic-Morata? Questo vediamo, ci sono delle scadenze, non solo quella di un giocatore ma di tanti. Detto questo il tridente ci è piaciuto molto anche a noi, mantenendo questa intensità sarà dura togliergli la maglia da titolare ma penso che il mister nelle prossime partite avrà in testa anche dei cambiamenti. Il ruolo di Zakaria? Può fare tutti i ruoli del centrocampo, a due, mezzala o davanti alla difesa. Dà tanta sostanza, con le gambe arriva ovunque e va in avanti, è un giocatore molto azzeccato".