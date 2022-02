Juventus-Sassuolo, le probabili formazioni dei quarti di Coppa Italia

Allegri ritrova Bonucci e lancia Kaio Jorge al centro dell'attacco. Dionisi torna al 4-3-3 e concede una chance dal 1' ad Ayhan e Matheus Henrique. Le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo, calcio d'inizio ore 21 Condividi

Si chiude all'Allianz Stadium di Torino con Juventus-Sassuolo il programma dei quarti di finale della Coppa Italia 2021-2022. Per i bianconeri di Allegri inizia una quattro giorni importante per la stagione: da una parte la possibilità di avanzare oggi nel trofeo nazionale, dall'altra la sfida di domenica contro l'Atalanta fondamentale nella corsa Champions. Per il Sassuolo, reduce dalla netta sconfitta 4-0 contro la Sampdoria, è un appuntamento con la storia visto che non ha mai centrato la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Chi vince affronterà una tra Atalanta e Fiorentina.

La probabile formazione della Juventus leggi anche Allegri: "In A niente sogni, lotta con l'Atalanta" Diversi cambi in vista tra i bianconeri. Allegri, infatti, pensa anche alla delicata sfida contro l'Atalanta di domenica. Riposeranno Szczesny, Zakaria, Arthur, Vlahovic e Dybala. La notizia più importante è il ritorno di Bonucci che giocherà 51 giorni dopo l'ultima volta. Al suo fianco ci sarà Rugani, mentre De Sciglio a destra e Pellegrini a sinistra completeranno il reparto. A centrocampo c'è Locatelli, che contro il Verona ha scontato un turno di squalifica, mentre in attacco chance per Kaio Jorge. Il brasiliano ha disputato finora solo 124 minuti ed è a caccia del suo primo gol in bianconero.

JUVENTUS (4-3-3) la probabile formazione: Perin; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Kaio Jorge, Morata. All.: Allegri

La probabile formazione del Sassuolo leggi anche Napoli 1°, Juve a -2: la classifica da gennaio Dopo il 4-2-3-1 visto contro la Samp, Dionisi tornerà al 4-3-3. Ayhan è candidato per una maglia da titolare in difesa insieme a Ferrari, mentre a destra Muldur è favorito su Toljan. A centrocampo si rivede dal 1' Matheus Henrique, fuori nell'ultimo periodo per un problema muscolare. In attacco ci sono Scamacca e Raspadori che salteranno il prossimo match di campionato per squalifica. A completare il reparto sarà Berardi.