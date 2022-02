La corsa scudetto premia l'Inter a +1 (e con una partita da recuperare) su Napoli e Milan, ma come cambia la classifica considerando solo il girone di ritorno? A partire dalla 20^ giornata, come l'Atalanta, la squadra di Inzaghi sarebbe fuori dall'Europa dove invece non mancano le sorprese. E in coda la Salernitana si salverebbe. Ecco il rendimento delle 20 di Serie A nell'anno solare

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A