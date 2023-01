E' l'Inter la prima semifinalista di Coppa Italia. La squadra di Inzaghi batte 1-0 a San Siro l'Atalanta e affronterà la vincente di Juve-Lazio. I nerazzurri partono forte e vanno vicini al gol in diverse occasioni, in particolare con una conclusione di Calhanoglu terminata sul palo. Zapata sfiora il gol per l'Atalanta. Nella ripresa la squadra di Inzaghi spinge e trova il vantaggio con un diagonale di Darmian. E' la rete che decide il match