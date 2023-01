L'Inter per il quarto anno consecutivo arriva alle semifinali di Coppa Italia. Battuta per 1-0 l'Atalanta grazie ad una rete nella ripresa di Darmian, migliore in campo. Prova opaca quella offerta dalla squadra di Gasperini che ha avuto solo una grande occasione fallita da Zapata

