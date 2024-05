Atalanta e Juventus si affrontano in una finale solo per la seconda volta tra tutte le competizioni, dopo quella, sempre in Coppa Italia, vinta dai bianconeri il 19 maggio 2021 al MAPEI Stadium per 2-1, con le reti di Kulusevski e Chiesa per il club piemontese e un gol di Malinovskyi per la Dea.