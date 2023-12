Come annunciato, ampio turnover. Con una grande chance per chi finora ha giocato meno, a partire da Arnautovic, grande ex della serata, titolare in attacco accanto a Lautaro Martinez. Thuram va in panchina, Sanchez non disponibile. Centrocampo rivoluzionato: in mediana Asllani in regia con Klaassen e Frattesi mezzali. Sulle fasce Carlos Augusto e Darmian. In difesa Inzaghi ha poco da scegliere: Bisseck confermato nel terzetto con Acerbi e Bastoni. In porta gioca Audero.

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro Martinez. All. Inzaghi S.