Lazio-Genoa, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia

Inizia il cammino in Coppa Italia dei biancocelesti, che vedono all'orizzonte il quarto di finale contro la Roma. Vecino non convocato per motivi disciplinari, secondo Sarri non è entrato con il giusto atteggiamento sabato contro il Cagliari. Tanti cambi sia nella Lazio sia nel Genoa: torna Castellanos dall'inizio, tra i rossoblù dubbio Retegui. Ecco le probabili formazioni di Lazio-Genoa, calcio d'inizio ore 21 SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITA'

Iniziano dall'Olimpico gli ottavi di finale di Coppa Italia con la sfida tra Lazio e Genoa. Un match importante con vista sul derby per i biancocelesti che, in caso di vittoria, potrebbe affrontare la Roma nei quarti di finale. La squadra di Sarri insegue la terza vittoria consecutiva per dare continuità ai successi con Celtic in Champions e Cagliari in campionato. Reduce dal pari contro l'Empoli, invece, il Genoa insegue quei quarti di finale che mancano dalla stagione 1991-1992.

Torna Castellanos dal 1', Zaccagni squalificato Sarri conferma il consueto 4-3-3, ma cambia diversi giocatori rispetto alla partita contro il Cagliari. In porta è previsto il debutto in biancoceleste di Sepe, sugli esterni spazio a Hysaj e Pellegrini mentre è confermata la coppia Patric-Gila visti gli infortuni di Casale e Romagnoli. Escluso Vecino per motivi disciplinari: Sarri ha deciso di punirlo, non convocandolo contro il Genoa. Secondo l'allenatore, il centrocampista non sarebbe entrato con il giusto atteggiamento sabato contro il Cagliari. In attacco non ci sarà Zaccagni per squalifica. Torna Castellanos dall'inizio con Isaksen e Felipe Anderson ai suoi fianchi.

LAZIO (4-3-3) la probabile formazione: Sepe; Hysaj, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Kamada; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. All.: Sarri

Dubbio Retegui in attacco Cambia tanto anche Gilardino che, oltre agli infortunati Bani, Gudmundsson, Ekuban e Strootman, dovrà fare a meno anche di Frendrup per squalifica. Previste delle rotazioni in tutti i reparti tranne che in difesa dove dovrebbero giocare Vogliacco, Dragusin e Vasquez. Il principale dubbio è in attacco, con il ballottaggio tra Puscas e Retegui. Rientrato dopo l'infortunio al ginocchio, l'italoargentino ha bisogno di minutaggio per ritrovare la forma migliore.

GENOA (3-5-1-1) la probabile formazione: Leali; Vogliacco, Dragusin, Vasquez; Hefti, Thorsby, Galdames, Jagiello, Martin; Malinovskyi; Puscas. All.: Gilardino