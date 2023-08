Il tabellone completo della Coppa Italia 2023-24

Pubblicato il tabellone della prossima edizione, al via il 6 agosto col turno preliminare e con la finale in programma mercoledì 15 maggio 2024. Possibile semifinale Inter-Milan, mentre il derby Lazio-Roma potrebbe già esserci ai quarti, così come Juve-Napoli. Ecco tutte le partite, gli incroci e le date