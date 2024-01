Età media giovanissima stasera per la squadra di Pioli, in campo con quattro giocatori Under 20 tra i titolari. Ci sono i 2005 Jan-Carlo Simic e Alex Jimenez in difesa e i 2004 Luka Romero e Chaka Traorè in attacco. Tutti hanno già esordito in stagione con l'eccezione di Jimenez, terzino in prestito dal Real Madrid