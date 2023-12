Una vittoria contropronostico che lancia il Frosinone nella storia. La squadra di Di Francesco vince a Napoli 4-0 e conquista i quarti di finale di Coppa Italia. Nel primo tempo il Napoli non è brillante, segna con Simeone ma il gol è annullato per mani di Lindstrom. Raspadori coglie il palo così come Mario Rui nella ripresa. Ma il Frosinone gioca bene e segna con Barrenechea. Dopo 5' raddoppia Caso. Nel recupero Cheddira arrotonda su rigore e Harroui fa 4-0

