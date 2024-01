Per la terza volta consecutiva la Fiorentina si qualifica per le semifinali di Coppa Italia dove affronterà la vincente di Milan-Atalanta. Dopo 120' di gara intensissima, la squadra di Italiano batte il Bologna 5-4 ai calci di rigore. In gara il bologna va vicino al gol con Zirkzee e Orsolini (traversa e palo), viola pericolosi con Martinez Quarta e Kayode. Dal dischetto decisivo l'errore di Posch

