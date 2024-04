La squadra di Gasperini riesce a limitare i danni al Franchi ed esce sconfitta per 1-0 contro la Fiorentina che domina il match, crea ma non cretizza diverse palle gol. Gol decisivo nel primo tempo: conclusione dai 25 metri di Mandragora finita all'incrocio dei pali. Unica palla gol per la Dea sui piedi di Holm che manda a lato. Carnesecchi lascia ancora aperta la qualificazione che si deciderà al Gewiss Stadium

