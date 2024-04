Dopo essersi affrontate sabato scorso in campionato, Juventus e Lazio si ritrovano contro per la gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia. Allegri torna alla difesa a 3 e ritrova Vlahovic in attacco e Kostic a sinistra. In porta Perin. Tudor con Immobile e Guendouzi dal 1’. Ancora infortunato Provedel: tra i pali confermato Mandas. Calcio d'inizio alle 21