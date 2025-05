Il Bologna, che ha vinto tutte le quattro gare disputate in questa Coppa Italia Frecciarossa, con un punteggio complessivo di 10-1, tornerà a giocare una finale tra tutte le competizioni per la prima volta da quella in gara doppia del 2001/02 nella Coppa Intertoto contro il Fulham, con Francesco Guidolin in panchina – successo degli inglesi in quel caso, che vinsero il ritorno per 3-1 dopo il 2-2 dell’andata.