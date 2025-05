Il Bologna batte il Milan 1-0 in finale e conquista la terza Coppa Italia della sua storia. Gli emiliani tornano a vincere un trofeo dopo 51 anni (l'ultimo titolo era la Coppa Italia della stagione 1973-74). Decisivo il gol di Ndoye al 53', bravo a raccogliere un pallone vagante in area e a trovare lo spazio per battere Maignan di destro. Freuler migliore in campo. Tra i rossoneri bene Jimenez e Fofana, male Reijnders e Pulisic. Di seguito tutti i voti del match

