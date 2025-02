Atalanta e Bologna aprono i quarti di finale di Coppa Italia. Gasperini è a corto di uomini in difesa e rilancia Toloi dall'inizio. In porta ancora Rui Patricio al posto dell'infortunato Carnesecchi. In avanti Retegui e De Ketelaere sostenuti da Pasalic. Italiano sceglie Castro in avanti con il tridente Ndoye-Fabbian-Odgaard alle sue spalle. In porta Skorupski. Calcio d'inizio alle 21