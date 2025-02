Le 20 formazioni tipo di Serie A dopo il mercato

I bergamaschi hanno fatto uno switch in attacco: via Zaniolo, che aveva segnato 3 gol in 23 presenze, e dentro al suo posto Daniel Maldini, pagato circa 13 milioni tra parte fissa e bonus. Il figlio d'arte al Monza aveva collezionato 20 presenze in questo campionato, con 3 reti all'attivo. Posch sarà una valida alternativa per Gasperini sia in difesa che a centrocampo, mentre è stato ceduto in prestito Godfrey, acquistato la scorsa estate ma protagonista per appena 93 minuti in stagione.



ACQUISTI:

Maldini (a, Monza)

(a, Monza) Posch (d, Bologna)

CESSIONI:

Godfrey (d, Ipswich Town)

(d, Ipswich Town) Soppy (d, Losanna)

(d, Losanna) Zaniolo (a, Fiorentina)



ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac (POSCH); Bellanova (Zappacosta), De Roon, Ederson, Zappacosta (Ruggeri); De Ketelaere, MALDINI (Lookman); Retegui. All. Gasperini