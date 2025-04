Il Bologna non ha subito gol nelle ultime quattro gare in Coppa Italia e potrebbe registrare almeno cinque clean sheets consecutivi nella competizione per la seconda volta nel torneo (serie di sei ottenuta tra settembre 1969 e maggio 1970); più in generale, quella rossoblù è la formazione che vanta la più lunga striscia aperta di clean sheets consecutivi nella competizione in corso (quattro appunto).