Il direttore tecnico del Milan nel pre-partita: "Siamo in semifinale, l'importante ora è raggiungere la finale attraverso il derby. Lo sfogo di Conceiçao? Tutti i giorni lavoriamo insieme, c'è anche Zlatan e parliamo con tutto lo staff. Non ci sono problemi con lui, lavoriamo insieme per alzare il livello. Due trofei per il Milan sarebbero molto importanti, è da tanto che non vinciamo la Coppa Italia. I rinnovi di Maignan e Theo? Stiamo lavorando sia con i giocatori che con gli agenti, ma siamo concentrati sul finale di stagione. Il mister ha lavorato sul nuovo modulo dalla sosta di marzo e ora abbiamo quasi tutti i giocatori a disposizione. Questo sistema concede più libertà ed è positivo. Anche Pioli giocò così due anni fa"