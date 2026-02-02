Offerte Sky
Coppa Italia - Quarti - giovedì 5 febbraio 2026
LIVE1T
Atalanta
Scamacca G. 27' (Rig.)
1 - 0
Juventus
Atalanta
Scamacca G. 27' (Rig.)
1 - 0 Juventus
Atalanta-Juventus, il risultato in diretta LIVE

A Bergamo l'Atalanta ospita la Juve per i quarti di Coppa Italia. Ritmo subito altissimo, grande intensità, bianconeri in pressione fin dal calcio d'inizio, con Thuram che dopo appena 8 secondi cerca l'inserimento e conclude a lato. Chi vince affronta Bologna o Lazio in semifinale

LIVE
GOL!

Scamacca trasforma, 1-0 Atalanta

27' - Scamacca calcia con un tiro secco alla sinistra di Perin e lo spiazza

Rigore per l'Atalanta!

26' - Fabbri dà l'annuncio dopo la revisione: punita la mano di Bremer, rigore per l'Atalanta

VAR

Mano di Bremer in area, controllo Var

24' - Su un cross da sinistra di Ederson, Bremer (a distanza molto ravvicinata) tocca con la mano. Check in corso, poi Fabbri decide di andare a rivedere l'episodio al monitor

Traversa di Conceiçao!

21' - Pochi secondi dopo, nuova occasione per Conceiçao! Stavolta partendo dalla destra, si accentra e va a calciare con il sinistro prendendo in pieno la traversa

Salvataggio di Carnesecchi su Conceiçao!

20' - Rimessa con palla indietro per Ahanor, che non se la aspetta e viene pressato da Conceiçao. Il portoghese velocissimo prende palla, si sposta sulla destra e conclude. Carnesecchi in uscita gli chiude lo specchio in modo decisivo

17' - L'Atalanta replica con un tiro centrale di Ederson bloccato da Perin, poi prova la botta dal limite anche Scamacca, ma viene murato

15' - Conceiçao crossa da destra morbido, David in mezzo si inserisce e cerca la deviazione di testa ma arriva un po' in ritardo e non trova la porta,

8' - Ora anche l'Atalanta ha alzato il ritmo e prende campo. Si inziano a delineare i duelli individuali che caratterizzeranno questa gara

2' - Avvio della Juve molto aggressivo. Bianconeri altissimi, in pressione, Locatelli prova il tiro dal limite ma viene rimpallato

Thuram pericoloso dopo 8 secondi

1' - La Juve batte il calcio d'inizio e si proietta in avanti con uno schema preparato che manda subito diversi uomini in area. Conceiçao dalla destra effettua un lungo lancio verso il centro dove Thuram si è inserito e in spaccata tocca il pallone al volo, con Carnesecchi che resta a metà strada dopo aver abbozzato l'uscita. La palla sfila fuori, dopo 8 secondi la Juve ha già tentato la conclusione

calcio d'inizio!

Arbitra Fabbri, scambio di gagliardetti tra i capitani De Roon e Locatelli. Tutto pronto per il fischio d'inizio

Squadre in campo, rivediamo le formazioni:

  • ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Éderson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino
  • JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Gatti, Kelly; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Cambiaso; David. All. Spalletti

Juve a 3 dietro?

Un'annotazione tattica che viene dal riscaldamento dei bianconeri. A giudicare dai movimenti che stanno provando, la Juventus potrebbe anche mettersi a 3 dietro (Gatti-Bremer-Kelly), con Kalulu alzato in mediana e giocare così a specchio con l'Atalanta

Chiellini: "Spalletti ha inciso subito"

Giorgio Chiellini ha parlato così nel prepartita: "C'è bisogno di tutti, alcuni giocatori devono crescere, c'è bisogno che tutti salgano di livello perché sarà un mese impegnativo. Spalletti? Forse mi aspettavo ci mettesse di più a incidere così ma ci speravo"

In caso di pareggio si va subito ai rigori

Gara secca, alla New Balnace Arena, senza ritorno. E come prevede il regolamento per i quarti di Coppa Italia, in caso di pareggio al 90' non si giocheranno i supplementari ma si andrà direttamente ai calci di rigore

Spalletti "risparmia" Yildiz

Ieri Yildiz ha lavorato parzialmente in gruppo, non è al meglio ma è stato comunque convocato e figura in panchina. Il turco sta smaltendo il sovraccarico all'adduttore sinistro riportato dopo la gara con il Parma e Spalletti punta a riaverlo titolare contro la Lazio

La Dea sfida il tabù Juve

Juventus, le scelte di Spalletti

Spalletti ne cambia due rispetto alla vittoria di Parma: partono titolari Perin e Gatti, con qualche “rimescolamento tattico”. Cambiaso ad esempio sale sulla trequarti, a sinistra, al posto di Yildiz, convocato ma in panchina. In difesa Gatti centrale con Bremer, e allora Kelly si allarga a sinistra. McKennie confermato trequartista centrale, così come Conceiçao a destra, David in attacco e la mediana Locatelli-Thuram. Ancora fuori Koopmeiners.

  • JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Gatti, Kelly; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Cambiaso; David. All. Spalletti

Atalanta, le scelte di Palladino

Una sola novità per Palladino rispetto alla gara di domenica scorsa con il Como: torna Raspadori titolare, che gioca insieme a De Ketelaere alle spalle di Scamacca. Fuori Zalewski, confermato Bernasconi come esterno di centrocampo a sinistra. Titolare nei 3 dietro anche Ahanor, che contro il Como ha giocato solo 8’ a causa dell’espulsione rimediata in avvio di partita (e dunque sarà squalificato per la prossima di campionato, così come De Roon).

  • ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Éderson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino

Chi vince trova Bologna o Lazio

Secondo quarto di finale in programma, dopo che ieri sera l'Inter (battendo il Torino) si è guadagnata la semifinale nella parte "bassa" del tabellone. Nella parte alta, la vincente di Atalanta-Juve affronterà invece la vincente di Bologna-Lazio

Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo

statistiche

L'Atalanta ha perso cinque delle ultime sei partite contro la Juventus in  Coppa Italia (1 vittoria), le due più recenti in finale: 1-2 a Reggio  Emilia il 19 maggio 2021 e 0-1 a Roma il 15 maggio 2024.

statistiche

L'Atalanta ha perso soltanto una delle 10 partite casalinghe disputate contro la Juventus in  Coppa Italia (4 vittorie e 5 pareggi), vincendo la più recente: 3-0 il  30 gennaio 2019, ai quarti di finale in quel caso. Quella fu anche l’ultima volta in cui i bianconeri disputarono un quarto di finale in  trasferta nella competizione.

statistiche

Atalanta e Juventus sono solo due delle tre squadre, al pari della Lazio, che hanno  raggiunto almeno i quarti di finale in ciascuna delle ultime cinque  edizioni di Coppa Italia.

statistiche

L’Atalanta ha  vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe tra tutte le  competizioni mantenendo la porta inviolata (1 sconfitta), lo stesso  numero di successi con annesso clean sheet rispetto alle precedenti 24  gare interne (8 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte).

statistiche

La Juventus è  l’unica che ha sempre superato almeno gli ottavi nelle ultime 19  stagioni di Coppa Italia (dal 2007/2008). Nei quarti della competizione  invece i bianconeri sono stati eliminati solo una volta nelle ultime sei  occasioni, la più recente contro l'Empoli, il 26 febbraio 2025.

statistiche

La Juventus ha  perso le ultime due trasferte di Coppa Italia (contro Inter nel 2023 e  Lazio nel 2024, entrambe in semifinale) e potrebbe registrare 3  sconfitte esterne di fila nella competizione solo per la seconda volta  nella sua storia, la prima dal periodo tra giugno e luglio 1972.

statistiche

L'Atalanta è  la squadra che ha totalizzato il maggior numero di tiri nel corso degli  ottavi di finale di questa Coppa Italia (22); dall’altro lato,  tuttavia, la Juventus è l’unica squadra che non ha concesso alcun tiro nello specchio nel precedente turno.

statistiche

Raspadori ritrova Spalletti dopo l’esperienza condivisa a Napoli tra il 2022/2023 e il  2023/2024: con l'allenatore di Certaldo, il classe 2000 ha totalizzato  33 presenze tra tutte le competizioni, realizzato 6 gol, fornito 5  assist e conquistato uno Scudetto.