27' - Scamacca calcia con un tiro secco alla sinistra di Perin e lo spiazza
A Bergamo l'Atalanta ospita la Juve per i quarti di Coppa Italia. Ritmo subito altissimo, grande intensità, bianconeri in pressione fin dal calcio d'inizio, con Thuram che dopo appena 8 secondi cerca l'inserimento e conclude a lato. Chi vince affronta Bologna o Lazio in semifinale
26' - Fabbri dà l'annuncio dopo la revisione: punita la mano di Bremer, rigore per l'Atalanta
24' - Su un cross da sinistra di Ederson, Bremer (a distanza molto ravvicinata) tocca con la mano. Check in corso, poi Fabbri decide di andare a rivedere l'episodio al monitor
21' - Pochi secondi dopo, nuova occasione per Conceiçao! Stavolta partendo dalla destra, si accentra e va a calciare con il sinistro prendendo in pieno la traversa
20' - Rimessa con palla indietro per Ahanor, che non se la aspetta e viene pressato da Conceiçao. Il portoghese velocissimo prende palla, si sposta sulla destra e conclude. Carnesecchi in uscita gli chiude lo specchio in modo decisivo
17' - L'Atalanta replica con un tiro centrale di Ederson bloccato da Perin, poi prova la botta dal limite anche Scamacca, ma viene murato
15' - Conceiçao crossa da destra morbido, David in mezzo si inserisce e cerca la deviazione di testa ma arriva un po' in ritardo e non trova la porta,
8' - Ora anche l'Atalanta ha alzato il ritmo e prende campo. Si inziano a delineare i duelli individuali che caratterizzeranno questa gara
2' - Avvio della Juve molto aggressivo. Bianconeri altissimi, in pressione, Locatelli prova il tiro dal limite ma viene rimpallato
1' - La Juve batte il calcio d'inizio e si proietta in avanti con uno schema preparato che manda subito diversi uomini in area. Conceiçao dalla destra effettua un lungo lancio verso il centro dove Thuram si è inserito e in spaccata tocca il pallone al volo, con Carnesecchi che resta a metà strada dopo aver abbozzato l'uscita. La palla sfila fuori, dopo 8 secondi la Juve ha già tentato la conclusione
Arbitra Fabbri, scambio di gagliardetti tra i capitani De Roon e Locatelli. Tutto pronto per il fischio d'inizio
Un'annotazione tattica che viene dal riscaldamento dei bianconeri. A giudicare dai movimenti che stanno provando, la Juventus potrebbe anche mettersi a 3 dietro (Gatti-Bremer-Kelly), con Kalulu alzato in mediana e giocare così a specchio con l'Atalanta
Giorgio Chiellini ha parlato così nel prepartita: "C'è bisogno di tutti, alcuni giocatori devono crescere, c'è bisogno che tutti salgano di livello perché sarà un mese impegnativo. Spalletti? Forse mi aspettavo ci mettesse di più a incidere così ma ci speravo"
Gara secca, alla New Balnace Arena, senza ritorno. E come prevede il regolamento per i quarti di Coppa Italia, in caso di pareggio al 90' non si giocheranno i supplementari ma si andrà direttamente ai calci di rigore
Ieri Yildiz ha lavorato parzialmente in gruppo, non è al meglio ma è stato comunque convocato e figura in panchina. Il turco sta smaltendo il sovraccarico all'adduttore sinistro riportato dopo la gara con il Parma e Spalletti punta a riaverlo titolare contro la Lazio
Spalletti ne cambia due rispetto alla vittoria di Parma: partono titolari Perin e Gatti, con qualche “rimescolamento tattico”. Cambiaso ad esempio sale sulla trequarti, a sinistra, al posto di Yildiz, convocato ma in panchina. In difesa Gatti centrale con Bremer, e allora Kelly si allarga a sinistra. McKennie confermato trequartista centrale, così come Conceiçao a destra, David in attacco e la mediana Locatelli-Thuram. Ancora fuori Koopmeiners.
Una sola novità per Palladino rispetto alla gara di domenica scorsa con il Como: torna Raspadori titolare, che gioca insieme a De Ketelaere alle spalle di Scamacca. Fuori Zalewski, confermato Bernasconi come esterno di centrocampo a sinistra. Titolare nei 3 dietro anche Ahanor, che contro il Como ha giocato solo 8’ a causa dell’espulsione rimediata in avvio di partita (e dunque sarà squalificato per la prossima di campionato, così come De Roon).
Secondo quarto di finale in programma, dopo che ieri sera l'Inter (battendo il Torino) si è guadagnata la semifinale nella parte "bassa" del tabellone. Nella parte alta, la vincente di Atalanta-Juve affronterà invece la vincente di Bologna-Lazio
L'Atalanta ha perso cinque delle ultime sei partite contro la Juventus in Coppa Italia (1 vittoria), le due più recenti in finale: 1-2 a Reggio Emilia il 19 maggio 2021 e 0-1 a Roma il 15 maggio 2024.
L'Atalanta ha perso soltanto una delle 10 partite casalinghe disputate contro la Juventus in Coppa Italia (4 vittorie e 5 pareggi), vincendo la più recente: 3-0 il 30 gennaio 2019, ai quarti di finale in quel caso. Quella fu anche l’ultima volta in cui i bianconeri disputarono un quarto di finale in trasferta nella competizione.
Atalanta e Juventus sono solo due delle tre squadre, al pari della Lazio, che hanno raggiunto almeno i quarti di finale in ciascuna delle ultime cinque edizioni di Coppa Italia.
L’Atalanta ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe tra tutte le competizioni mantenendo la porta inviolata (1 sconfitta), lo stesso numero di successi con annesso clean sheet rispetto alle precedenti 24 gare interne (8 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte).
La Juventus è l’unica che ha sempre superato almeno gli ottavi nelle ultime 19 stagioni di Coppa Italia (dal 2007/2008). Nei quarti della competizione invece i bianconeri sono stati eliminati solo una volta nelle ultime sei occasioni, la più recente contro l'Empoli, il 26 febbraio 2025.
La Juventus ha perso le ultime due trasferte di Coppa Italia (contro Inter nel 2023 e Lazio nel 2024, entrambe in semifinale) e potrebbe registrare 3 sconfitte esterne di fila nella competizione solo per la seconda volta nella sua storia, la prima dal periodo tra giugno e luglio 1972.
L'Atalanta è la squadra che ha totalizzato il maggior numero di tiri nel corso degli ottavi di finale di questa Coppa Italia (22); dall’altro lato, tuttavia, la Juventus è l’unica squadra che non ha concesso alcun tiro nello specchio nel precedente turno.
Raspadori ritrova Spalletti dopo l’esperienza condivisa a Napoli tra il 2022/2023 e il 2023/2024: con l'allenatore di Certaldo, il classe 2000 ha totalizzato 33 presenze tra tutte le competizioni, realizzato 6 gol, fornito 5 assist e conquistato uno Scudetto.