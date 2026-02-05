 Atalanta-Juventus 3-0, le pagelle dei quarti di finale di Coppa Italia | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Atalanta-Juventus 3-0, le pagelle dei quarti di finale di Coppa Italia

coppa italia fotogallery
24 foto

Una grande Atalanta batte la Juve per 3-0 e vola in semifinale contro una tra Bologna e Lazio. Bella prestazione da parte di tutti i ragazzi di Palladino soprattutto Scamacca (MVP), Sulemana e Scalvini premiati con un 7. Nella Juve male l'attacco e l'ex Koopmeiners. Tutti i voti a cura di Massimiliano Nebuloni

ATALANTA-JUVE 3-0: LA CRONACA - IL TABELLONE

ALTRE FOTOGALLERY

Bayern Monaco, Gnabry prolunga fino al 2028

Calciomercato

Il Bayern Monaco ha annunciato il rinnovo di Serge Gnabry: per il tedesco, che era in scadenza...

66 foto

Hyeon-Gyu Oh al Besiktas: gli acquisti all’estero

Calciomercato

Il mercato non si ferma mai. Il Besiktas ha annunciato il sostituto di Abraham, tornato in patria...

74 foto

L'Inter batte il Colonia davanti a 50mila tifosi

YOUTH LEAGUE

È sempre Champions, ma per i più giovani: nei sedicesimi di Youth League, l’Inter U20 di Benny...

11 foto

Fiorentina, ufficiale Paratici come nuovo ds

le schede

Fabio Paratici è ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Lo scorso 14 gennaio...

21 foto

Simone Inzaghi in Arabia? Imbattuto da 28 partite

ARABIA SAUDITA

Dite la verità: avevate perso di vista Simone Inzaghi? Dopo l'addio all'Inter e il passaggio...

12 foto

Video in evidenza

    Coppa Italia: Ultime Notizie

    Chivu: "Sempre competitivi, non parlo di Triplete"

    Coppa Italia

    L'allenatore dell'Inter commenta il passaggio alle semifinali di Coppa Italia in seguito alla...

    Inter, Bonny sostituito dopo contrasto con Vlasic

    Coppa Italia

    L'attaccante dell'Inter - autore del gol del vantaggio nerazzurro nella sfida dei quarti di Coppa...

    Marotta: "Audero? Atto insulso. Interisti diversi"

    inter

    Il presidente dell'Inter, prima di Inter-Torino di Coppa Italia, è tornato sul petardo che ha...