Ultime ore di vigilia in casa Milan in attesa della finale di Coppa Italia che si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Peppe Di Stefano da Roma ci informa sull'ultimo allenamento del Milan svolto sotto la pioggia. La buona notizia è il pieno recupero di Fofana che prima ha provato da solo a correre e poi si è aggregato al resto del gruppo. Il dubbio di Conceicao è invece in attacco fra Gimenez e Jovic con quest'ultimo che al momento sembra essere favorito per partire da titolare