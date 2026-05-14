Dopo lo scudetto l'Inter vince anche la Coppa Italia. Massimo Marianella riconosce i meriti di Chivu: "La sua intelligenza si è vista in come ha vinto, perché ha cambiato qualcosa rispetto all’Inter che ereditato da Inzaghi, ma l’ha fatto in maniera molto silenziosa e tranquilla. Piccoli ma significativi cambiamenti: nelle sostituzioni, nello schema offensivo, nella verticalità di questa squadra, nel modo in cui ha saputo mischiare dolcemente tra loro tutti gli attaccanti a disposizione". Poi il paragone: "Mi ha ricordato Arne Slot dopo aver ereditato il Liverpool da Klopp la passata stagione"

FOTO. IL FILM DELLA FINALE - PAGELLE - ALBO D'ORO