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Marianella: "Chivu all'Inter ha cambiato in modo silenzioso, come Slot al Liverpool"

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Dopo lo scudetto l'Inter vince anche la Coppa Italia. Massimo Marianella riconosce i meriti di Chivu: "La sua intelligenza si è vista in come ha vinto, perché ha cambiato qualcosa rispetto all’Inter che ereditato da Inzaghi, ma l’ha fatto in maniera molto silenziosa e tranquilla. Piccoli ma significativi cambiamenti: nelle sostituzioni, nello schema offensivo, nella verticalità di questa squadra, nel modo in cui ha saputo mischiare dolcemente tra loro tutti gli attaccanti a disposizione". Poi il paragone: "Mi ha ricordato Arne Slot dopo aver ereditato il Liverpool da Klopp la passata stagione"

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