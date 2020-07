Contro l'Atalanta il portiere del Milan ha parato il quarto rigore in stagione, il 12° della sua giovanissima carriera in tutte le competizioni. "Gigio" si dimostra ancora una volta uno dei pararigori più temibili per gli attaccanti. Confrontando le statistiche dagli 11 metri dei colleghi delle big d'Europa e quelle dei migliori portieri italiani in attività, il numero uno rossonero è sul podio per percentuale di neutralizzazioni in rapporto ai rigori subiti