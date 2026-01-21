Intervistato da Sky verso il match contro i tedeschi (diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW), il centrocampista giallorosso ha detto: "Sono in un buon momento, forse è il periodo della stagione in cui ho giocato di più facendo tre partite da titolare che mi servivano per ritrovare il feeling con la gara. Mi sento migliorato con Gasperini e sono contento di questo". Sul centrocampo della Roma: "C'è che Koné spicca per la forza fisica, Cristante è intelligente e anche El Aynaoui è molto forte. Malen? È un giocatore di grande livello"
