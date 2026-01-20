Roma-Stoccarda 0-0
Si parte all'Olimpico
La squadra di Gasperini vuole mettere in ghiaccio la qualificazione al prossimo turno di Europa League contro lo Stoccarda. Turnover per Gasperini: giocano Ghilardi, Rensch, Pisilli e Ferguson. In campo anche Pellegrini. Hoeness si affida a Undav come terminale offensivo. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
10' - Adesso la Roma prova a distendersi sulla destra ma lo Stoccarda è sempre molto attento a non concedere spazi ai giallorossi
4' - Prova a gestire il pallone lo Stoccarda anche sulla pressione della Roma
2' - Prima chance per lo Stoccarda con Mittlestadt che calcia in diagonale, palla abbondantemente alta
Tutto pronto all'Olimpico, Roma e Stoccarda stanno per entrare in campo
Roma e Stoccarda hanno vinto complessivamente otto campionati e 13 coppe nazionali. Gli italiani sono arrivati secondi in Coppa UEFA/Europa League per due volte; i tedeschi una volta. L'ultimo trofeo della Roma è stata la Conference League 2021/22 con José Mourinho
Anche Francesco Totti all'Olimpico per assistere a Roma-Stoccarda, assente allo stadio da maggio 2023
Nessuna delle ultime 34 partite della Roma in tutte le competizioni si è conclusa con un pareggio (23 vittorie, 11 sconfitte). L'ultimo pareggio risale al derby della scorsa stagione contro la Lazio, giocato il 13 aprile e terminato 1-1.
"Stiamo valutando le varie opportunità che il mercato sta offrendo con particolare attenzione alla zona offensiva. I cambi? Ci sono tante partite importanti da giocare e quindi bisogna attingere a tutte le risorse disponibili dentro la squadra. Stasera ci sono molti cambi ma ci sono anche tanti ragazzi che hanno fatto bene finora quindi siamo fiduciosi"
Nel VIDEO le ultime sul passaggio di Tommaso Baldanzi dalla Roma al Genoa. Una trattativa in piedi da diverse settimane che si è chiusa con l'arrivo del calciatore a Genova nella giornata di oggi, giovedì 22 gennaio. Un affare che si è chiuso anche grazie all'inserimento del classe 2006 Lorenzo Venturino che si trasferisce a Roma in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro
"Ci troviamo di fronte ad un avversario molto forte. Vista la loro qualità ci aspettiamo una partita dura, ma siamo pronti per questa battaglia. Vogliamo vincere l'Europa League, l'abbiamo detto fin dall'inizio"
Il difensore della Roma Evan N'Dicka, tornato in squadra una settimana fa dopo la Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio, è attualmente quinto nella classifica di UEFA Europa League per palloni recuperati
Lo Stoccarda è imbattuto da sette gare, durante le quali ha ottenuto cinque vittorie e due pareggi
L'ala dello Stoccarda Chris Führich è in ottima forma: il nazionale tedesco ha segnato un gol e fornito un assist nelle ultime tre partite
La doppietta contro il Celtic ha dato una spinta a Evan Ferguson, autore di quattro gol e un assist nelle ultime sette partite in cui è stato disponibile
L'ultimo incontro della Roma con una squadra della Bundesliga è stato un 2-0 contro l'Eintracht Francoforte nella fase a gironi di Europa League della scorsa stagione
Hoeness si affida a Undav come terminale offensivo. Mittlestadt gioca sulla sinistra ma in posizione più avanzata, sulla trequarti insieme a Fuhrich e Leweling
Turnover per Gasperini che manda in campo in difesa Ghilardi insieme a Celik e Ziolkowski. A centrocampo spazio per Pisilli con Rensch a destra, Pellegrini in campo insieme a Soulé e Ferguson
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Manu Koné, Pisilli, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini
STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Assignon, Jeltsch, Chabot, Hendriks; Andres, Karazor; Leweling, Fuhrich, Mittlestadt; Undav. All. Hoeness
Roma e Stoccarda non si sono mai affrontate in competizioni europee: l'ultima partita della Roma contro un'avversaria tedesca risale al gennaio 2025, vittoria per 2-0 contro l'Eintracht Francoforte in Europa League.
Grande equilibrio nelle ultime 21 partite tra Roma e formazioni tedesche in competizioni europee: otto vittorie per parte e cinque pareggi - stesso discorso considerando solo l'Europa League in sette sfide (due successi per parte e tre pareggi).
Lo Stoccarda ha vinto solo due delle 13 sfide nelle principali competizioni europee contro squadre italiane (4 pareggi, 7 sconfitte): 1-0 contro il Torino nel settembre 1979 e 1-0 contro la Juventus nell'ottobre 2024.
Dopo aver vinto le ultime tre partite di Europa League, la Roma potrebbe ottenere quattro successi consecutivi nel torneo per la prima volta da una serie di cinque ottenuta nella stagione 2020-21 sotto la guida di Paulo Fonseca.
Dopo il successo per 3-0 contro il Celtic nel match più recente di Europa League, la Roma potrebbe registrare due clean sheet di fila in competizioni europee per la prima volta dall'ottobre 2023 (contro Servette e Slavia Praga, sempre in Europa League).
Lo Stoccarda, reduce da tre vittorie di fila in Europa League, potrebbe ottenere quattro successi consecutivi in competizioni europee per la prima volta dal periodo tra settembre e novembre 2010 (in Europa League anche in quel caso).
Dalla quarta giornata in poi, Stoccarda e Roma sono due delle cinque squadre con il 100% di vittorie in Europa League (tre successi su tre); in più, lo Stoccarda ha segnato il maggior numero di gol nel periodo (10) nel torneo.
Roma e Stoccarda hanno entrambe segnato con otto giocatori diversi in questa stagione di Europa League, solo PAOK Salonicco (10), Midtjylland (nove) e Lione (nove) contano più marcatori differenti.
Bryan Cristante (66 presenze) è a una sola partita dal diventare il terzo giocatore con più presenze in Europa League (dal 2009-10), attualmente al pari di Aleksandar Dragovic (66); solo Dries Mertens (73) e Rui Patricio (69) ne contano di più.
Bilal El Khannouss ha realizzato tre gol in questa edizione dell'Europa League, l'ultimo giocatore dello Stoccarda ad aver segnato più reti in una stagione in una competizione europea è stato Mario Gomez (sei gol nella Coppa UEFA 2008/09).