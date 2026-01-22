Roma, per Gianluca Mancini contusione al flessore: da valutare per il Milan. Le newsvideo
Il difensore è entrato nel finale di Roma-Stoccarda e dopo quattro minuti, durante uno scontro di gioco con Demirovic, si è procurato una contusione al flessore. Mancini, medicato dallo staff sanitario giallorosso, è comunque rimasto in campo pur continuando a toccarsi la gamba destra e mostrando qualche problema. Le sue condizioni saranno ora da valutare, in vista del match in programma domenica sera alle 20.45 sempre all’Olimpico contro il Milan
