Roma, per Gianluca Mancini contusione al flessore: da valutare per il Milan. Le news

video

Il difensore è entrato nel finale di Roma-Stoccarda e dopo quattro minuti, durante uno scontro di gioco con Demirovic, si è procurato una contusione al flessore. Mancini, medicato dallo staff sanitario giallorosso, è comunque rimasto in campo pur continuando a toccarsi la gamba destra e mostrando qualche problema. Le sue condizioni saranno ora da valutare, in vista del match in programma domenica sera alle 20.45 sempre all’Olimpico contro il Milan

ROMA-STOCCARDA 2-0, HIGHLIGHTS

Roma, contusione per Mancini: da valutare per il Milan

video