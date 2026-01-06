Donyell Malen è il primo giocatore della Roma capace di tentare almeno 5 conclusioni nei primi 20 minuti di una partita di Serie A da quando questo dato è disponibile (dal 2004/05).
Roma-Milan, il risultato in diretta LIVE
La domenica della 22^ giornata del campionato di Serie A si chiude con l'altro big match di giornata. All'Olimpico si affrontano Roma e Milan. Allegri sceglie Nkunku come partner di Leao, Ricci nel centrocampo a tre con Modric e Rabiot. Gasp ripropone Malen con Dybala e Soulé a supporto. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
I cinque tiri effettuati da Donyell Malen nei primi 19 minuti sono già un record per un giocatore della Roma in un primo tempo di questa Serie A.
19' - Malen si divora la palla del vantaggio, grande azione della Roma tutta di prima con passaggi ravvicinati, palla all'olandese che controlla e calcia ma la palla termina fuori di un soffio
14' - Di nuovo Malen pericoloso di testa su calcio di punizione da posizione laterale di Dybala, palla che non inquadra la porta
Donyell Malen ha tentato 3 tiri in questa partita, più di ogni altro giocatore
13' - Soulé trova un varco sulla sinistra, mette in mezzo teso e basso, Maignan disinnesca Malen anticipandolo in uscita
8' - Roma pericolosissima dopo un bell'intervento di Ghilardi, ci prova Malen, conclusione ribattuta, poi Koné respinge Maignan, poi di nuovo Malen, ancora Maignan
2' - La risposta di Saelemaekers che rientra sul sinistro e calcia dopo il suggerimento di Rabiot, palla oltre la traversa
1' - Dopo nemmeno 20" prima chance per la Roma con Malen servito da Koné, conclusione un po' strozzata e parata da Maignan
Roma-Milan 0-0
Si parte all'Olimpico
Inno della Serie A, poi si comincia
Le squadre stanno entrando in campo
Quasi tutto pronto per Roma-Milan, squadre nel tunnel
In caso di successo, il Milan otterrebbe almeno 49 punti dopo 22 gare stagionali in Serie A per la seconda volta negli ultimi 20 anni, dopo il 2020/21 (sempre 49, torneo chiuso in seconda posizione)
Fikayo Tomori gioca la sua 200^ gara con la maglia del Milan considerando tutte le competizioni.
100^ presenza in Serie A per Matías Soulé: tra i giocatori argentini solo Mauro Icardi (111) e Paulo Dybala (103) ne hanno collezionate di più nell’era dei tre punti a vittoria prima di compiere 23 anni.
Massara: "Tsimikas torna al Liverpool? Situazione in evoluzione"
"Malen è un calciatore forte, parla un linguaggio evoluto e si è trovato subito con Dybala. Ci aspettavamo una risposta ed è arrivata fin da subito. Tsimikas? Sono situazioni in evoluzione. Vediamo nei prossimi giorni, anche Carrasco è un giocatore molto forte. Non è mai facile farlo a gennaio, aspettiamo l'ultima settimana".
Considerando le sfide tra le prime quattro squadre attualmente in classifica, il Milan è quella che ha ottenuto più punti (nove, con tre successi su tre) e la Roma è l’unica a zero (tre sconfitte su tre).
La Roma è l’unica squadra che non ha ancora pareggiato nessun incontro in questa stagione nei 10 principali campionati europei – i giallorossi non hanno pareggiato nessuna delle 21 partite finora disputate e potrebbero diventare la seconda formazione a non pareggiare nessuna delle prime 22 gare affrontate in un singolo torneo di Serie A dopo la Juventus nella stagione 2016/17 (che pareggiò il suo primo incontro alla sfida numero 27 (1-1 vs Udinese).
La Roma ha vinto 14 delle 21 partite disputate in questo campionato e potrebbe registrare almeno 15 successi nei suoi primi 22 incontri in un torneo di Serie A per la prima volta dalla stagione 2016/17, con Luciano Spalletti in panchina
Allegri: "Ricci? Perché in questo modo Modric è più libero"
"Oggi dovremo essere bravi a giocare tecnicamente molto bene, cercando di giocare alle spalle dell'avversario. Loro sono molto bravi e sarà una bella partita. Ricci? Ho fatto questa scelta perché è il più vicino a Modric e regala più libertà a lui. Fa meglio la mezz'ala rispetto alla posizione davanti alla difesa".
Sia Roma che Milan hanno trovato la rete in ciascuno degli ultimi sette incontri di campionato in casa dei giallorossi: 20 gol segnati dalle due squadre nel periodo, una media di 2.9 a incontro.
L’ultimo gol della Roma su punizione diretta in Serie A – e al tempo stesso l’ultimo incassato dal Milan in questo modo nella competizione – porta la firma di Leandro Paredes, realizzato lo scorso 18 maggio.
Il punteggio più frequente nei confronti diretti tra Milan e Roma in Serie A è l’1-1, finale di 25 incontri, l’ultimo dei quali il 29 dicembre 2024 (reti di Tijjani Reijnders e Paulo Dybala).
Più in generale, la Roma ha subito gol in tutti gli ultimi 16 incontri contro il Milan nel massimo campionato: è la serie più lunga di reti al passivo per i giallorossi contro una singola avversaria in Serie A.
Il Milan ha trovato la rete in tutti gli ultimi cinque primi tempi contro la Roma in Serie A – nello stesso parziale i giallorossi hanno realizzato solo due gol prima dell’intervallo.
Juventus-Napoli 3-0, gol e highlights
La Juventus vince il big match dello Stadium e in classifica si porta a -1 proprio dal Napoli. Bianconeri aggressivi in avvio e protagonisti di un bel primo tempo: Thuram prende il palo con un gran destro dal limite, al 22’ la sblocca David, Conceiçao a un passo dal raddoppio (Buongiorno salva sulla linea). Nella ripres un erroraccio di Juan Jesus regala a Yildiz il 2-0. Conte fa esordire Giovane, e torna in campo anche Lukaku, ma il Napoli non riesce a segnare; nel finale il 3-0 di Kostic che la chiude
Juventus-Napoli LIVEVai al contenuto
Questa è la prima volta nella storia della Serie A che Milan e Roma si affrontano con almeno 40 punti a testa nel corso delle prime 23 giornate di campionato
La formazione della Roma in grafica
Roma, le scelte di formazione
Gasperini può contare su Malen in campionato e lo schiera al centro dell'attacco supportato da Dybala e Soulé. Mancini supera il problemino fisico dopo l'Europa League ed è nella difesa a tre con Ndicka e Ghilardi. celik a destra e Wesley a sinistra. Torna titolare Cristante dopo la coppa
Milan, le scelte di formazione
Allegri ripropone in attacco la coppa Leao-Nkunku. Sia Pulisic che Fullkrug in panchina. In panchina c'è anche Fofana, titolare Ricci a centrocampo con Modric e Rabiot. Saelemaekers recupera ed è normalmente al suo posto sulla destra, a sinistra Bartesaghi
L’ultima gara in cui la Roma ha evitato la sconfitta dopo essere andata in svantaggio di due gol risale all’8 gennaio 2023, proprio contro il Milan (da 0-2 a 2-2).
Lo spogliatoio della Roma all'Olimpico
La Roma è la squadra contro la quale il Milan ha vinto il maggior numero di partite in Serie A: 81, sulle 181 complessive; 54 pareggi e 46 successi dei capitolini chiudono il parziale. Inoltre, soltanto contro la Fiorentina i rossoneri hano segnato più gol (269) che contro i giallorossi (262) nel massimo campionato.
Le formazioni ufficiali
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. All. Gasperini
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri
Statistiche e curiosità
La Roma è la squadra contro la quale il Milan ha vinto il maggior numero di partite in Serie A: 81, sulle 181 complessive; 54 pareggi e 46 successi dei capitolini chiudono il parziale. Inoltre, soltanto contro la Fiorentina i rossoneri hano segnato più gol (269) che contro i giallorossi (262) nel massimo campionato
Roma ko in 9 delle ultime 16 gare giocate contro il Milan
La Roma ha perso nove delle ultime 16 partite (2 vittorie, 5 pareggi) giocate contro il Milan in Serie A, compreso il match di andata (0-1): tante sconfitte quante quelle subite dai capitolini contro i rossoneri nelle precedenti 34 gare di campionato; nel periodo (dal 2018), soltanto contro l'Atalanta i giallorossi hanno perso più confronti (10) che contro il Diavolo (nove appunto) nella competizione.
Il Milan ha perso l'ultimo match giocato all'Olimpico
Il Milan ha perso l'ultimo match giocato all'Olimpico contro la Roma lo scorso maggio (3-1) e non subisce almeno due ko di fila contro le squadre capitoline in trasferta nel torneo dal 2012 (tre in quel caso, con Massimiliano Allegri, di cui due con la Lazio e una con i giallorossi)
Il Milan non perde da 20 partite in Serie A
Il Milan non perde da 20 partite di Serie A (13 successi e sette pareggi nel parziale): tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei, soltanto il Bayern Monaco vanta una striscia attualmente aperta più lunga di partite consecutive senza sconfitte (27) rispetto alla squadra di Massimiliano Allegri (20 appunto).
Roma, tre gare e tre clean sheet di fila
La Roma ha vinto ciascuna delle ultime tre sfide di campionato senza subire gol; i giallorossi potrebbero infilare una serie di quattro successi consecutivi tenendo la porta inviolata nel parziale per la prima volta nella competizione da settembre-ottobre 2013 (sette di fila in quel caso, sotto la gestione di Rudi Garcia).
Milan squadra che ha utilizzato il minor numero di sostituzioni
Il Milan è la squadra che ha utilizzato il minor numero di sostituzioni in questo campionato: soltanto 78: almeno 13 in meno rispetto a qualsiasi altra avversaria e 21 in meno della Roma a quota 99. Nello scorso torneo i rossoneri chiusero al terzultimo posto per numero di sostituzioni complessive, facendone più soltanto di Juventus e Napoli.
Roma e Milan le due squadre che hanno guadagnato più punti rispetto alla stagione scorsa
Roma e Milan sono due delle tre squadre che hanno guadagnato più punti rispetto alle prime 21 partite disputate lo scorso campionato: primi i giallorossi con +15 (42 v 27) - come il Como - e terzi i rossoneri con +12 (46 v 34).
Dybala ha preso parte a 13 gol contro il Milan in Serie A
Paolo Dybala ha preso parte a 13 gol (8G+5A) contro il Milan in Serie A (13 anche contro Sassuolo): meno solo delle partecipazioni collezionate contro l'Udinese (21) nel massimo torneo; tuttavia, l'argentino, a bersaglio nell'ultimo match di campionato sul campo del Torino, ha segnato tutte le ultime quattro reti in trasferta e non timbra il cartellino all'Olimpico da oltre un anno nel torneo, ovvero dal 22 dicembre 2024 contro il Parma (399 giorni alla data del match).
Malen a caccia del secondo gol in 2 gare con la Roma
Donyell Malen ha trovato il gol contro il Torino al debutto in Serie A; nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), soltanto due giocatori hanno segnato in ciascuna delle loro prime due gare in assoluto in Serie A con la maglia della Roma: Sérgio Oliveira (nel gennaio 2022) e l'attuale tecnico dell'Inter, Cristian Chivu (nel settembre 2003).
Leao ha preso parte a otto gol contro la Roma
Rafael Leão ha preso parte a otto gol (due reti e sei assist) contro la Roma in tutte le competizioni e soltanto contro la Lazio ha partecipato a più marcature (nove) con la maglia del Milan (a quota otto anche contro il Cagliari); in particolare, i sei passaggi vincenti contro i giallorossi rappresentano un record per il portoghese contro una singola avversaria in gare ufficiali.