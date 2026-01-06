"Malen è un calciatore forte, parla un linguaggio evoluto e si è trovato subito con Dybala. Ci aspettavamo una risposta ed è arrivata fin da subito. Tsimikas? Sono situazioni in evoluzione. Vediamo nei prossimi giorni, anche Carrasco è un giocatore molto forte. Non è mai facile farlo a gennaio, aspettiamo l'ultima settimana".