Capello: "Oyarzabal? E' una scelta per chiedere qualcosa di più a livello offensivo, è una sorpresa anche se credo che Morata sia pronto a subentrare. Questa è una squadra che ha un suo modo di giocare, non cambia se ci sia uno o l'altro, per l'Italia sarà importante non addormentarsi sul loro possesso palla. Dovremo essere incisivi e veloci"