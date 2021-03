Roma fermata dal Verona: magia di Mella da corner

Giallorosse sconfitte per 1-0 sul campo del Verona, grazie a una rete del secondo tempo di Mella direttamente da calcio d'angolo. Mezzo passo falso anche per la Florentia, bloccata in casa sullo 0-0 dal San Marino

Un solo gol nel sabato della 15^giornata della Serie A femminile, ma uno di quelli destinati a rimanere nella storia di questo campionato. Lo realizza Mella, che direttamente da calcio d'angolo ha regalato al suo Verona la vittoria per 1-0 sulla Roma, permettendogli di fare un balzo importante nelle zone basse della classifica. Giallorosse che non riescono a rafforzare il proprio quarto posto, approfittando del mezzo passo falso della Florentia, che viene bloccata in casa sullo 0-0 dal San Marino. Occasione importante domani per la Fiorentina, che avrà la possibilità vincendo di scavalcare sia Roma che Florentia: l'impegno sarà però tutt'altro che semplice, visto che le ragazze viola saranno impegnate sul campo del Sassuolo terzo in classifica.