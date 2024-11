Champions, perché il Milan può puntare agli ottavi

A Sky Calcio Club, focus sul calendario che attende la squadra di Fonseca in Champions: dopo la vittoria di Madrid col Real, domani c’è la trasferta con lo Slovan Bratislava, poi Stella Rossa e Girona a San Siro e Dinamo Zagabria fuori. Ghoulam: “Il Milan ha il vantaggio del calendario, deve sfruttarlo per qualificarsi direttamente”. Bergomi: “Non mettevo il Milan tra le prime otto perché non pensavo vincesse a Madrid, ora può vincere tutte le prossime quattro partite”

