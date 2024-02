"Viaggio straordinario; ho dato tutto"

"E' stato un viaggio straordinario che, iniziato quasi vent'anni fa dalle nazionali giovanili, è passato attraverso incredibili emozioni e grandi cambiamenti", le parole della giocatrice, "Ho dato tutto". Inizia una nuova era per le Azzurre: "Ho dato il mio contriuto per gettare solide fondamenta per il futuro e trasmettere i giusti valori ad un gruppo che ha nuovamente dimostrato le sue grandi potenzialità", afferma, "Ho usato il mio corpo e la mia mente per giocare. Li ho usati anche per parlare e cercare di ispirare, dentro e fuori dal campo. Oggi posso dire che alcune di queste parole e gesti sono serviti".