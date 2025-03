Dove vedere Venezia-Napoli

La partita Venezia-Napoli della 29^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 16 marzo alle ore 12.30 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Venezia e Napoli

Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime sei sfide contro il Venezia in Serie A, vincendo tutte le quattro più recenti, solo contro Avellino (otto) e Mantova (sette) i partenopei hanno una striscia aperta più lunga di clean sheet consecutivi nel torneo. Grande equilibrio nelle sette sfide tra Venezia e Napoli in casa dei lagunari in Serie A: due vittorie per parte e tre pareggi, successo dei partenopei per 2-0 in quella più recenti il 6 febbraio 2022. Il Venezia ha pareggiato tre partite di fila in Serie A (contro Lazio, Atalanta e Como) per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile 1962 (striscia di quattro in quel caso con Carlo Alberto Quario allenatore). Il Venezia ha perso solo due delle ultime sette gare casalighe di campionato (1V, 4N), contro Inter e Roma – rimanendo però a secco di gol nelle due più recenti, i lagunari non registrano almeno tre partite al Penzo di fila senza reti all’attivo in Serie A dal periodo tra maggio 2000 e novembre 2001 (cinque in quel caso). Il Napoli ha subito gol in tutte le ultime otto partite di campionato (11 reti subite), dopo che in tutte le prime 20 gare di questa Serie A aveva concesso solo 12 gol, registrando ben 12 clean sheet. Il Napoli ha perso l’ultimo match contro una squadra neopromossa in Serie A (1-2 contro il Como, lo scorso 23 febbraio), i partenopei non registrano due sconfitte di fila contro queste formazioni dal periodo tra febbraio e aprile 2015, contro Palermo ed Empoli con Rafael Benítez in panchina. Il Napoli ha perso quattro delle ultime sei gare disputate alle 12.30 in campionato (1V, 1N), incluse le due più recenti contro Atalanta e Como; i partenopei non hanno mai subito tre sconfitte di fila in questo orario in Serie A.