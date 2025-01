Supercoppa femminile, Roma-Fiorentina oggi su Sky

La Supercoppa femminile-Frecciarossa di calcio sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW. Oggi, lunedì 6 gennaio, in diretta dallo stadio Alberto Picco di La Spezia, la Roma Campione d’Italia e la Fiorentina finalista di Coppa Italia si affronteranno per assegnare il primo trofeo dell’anno solare 2025. La sfida sarà trasmessa in diretta alle 15.30 su Sky Sport Calcio e NOW, con la telecronaca di Gaia Brunelli e Rita Guarino, già CT della Nazionale, allenatrice di Juventus (4 scudetti, una Coppa Italia e 2 Supercoppe italiane in bacheca) e Inter, e le interviste da bordocampo di Mario Giunta. In studio Margherita Cirillo e Andrea Marinozzi, live anche su Sky Sport 24 con le analisi pre partita dalle 15 e i commenti post match alle 17.30. Aggiornamenti e approfondimenti su skysport.it e i profili social di Sky Sport.