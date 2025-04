Lo svizzero Scharer arbitrerà Bayern Monaco-Inter

Sarà lo svizzero Sandro Schärer l'arbitro di Bayern Monaco-Inter, quarto di finale di Champions League in programma martedì sera alle ore 21. I guardalinee designati sono Stéphane De Almeida e Jonas Erni mentre al Var ci sarà Lukas Fähndrich.

