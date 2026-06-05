Italia-Serbia 3-0, qualificazioni Mondiali femminili 2027: le Azzurre superano la SveziaMondiale donne
Grazie alle reti di Bergamaschi, Caruso e Bonansea, l'Italia femminile ha battuto 3-0 la Serbia nella penultima partita delle qualificazioni per i Mondiali 2027. Le Azzurre si preparano ora a sfidare la Svezia, come sottolineato dal ct Soncin: "Siamo contenti per il risultato e guardiamo alla prossima. Dobbiamo fare il nostro con l'obiettivo principale di andare a vincere"
Italia-Serbia 3-0, il tabellino
ITALIA (4-3-3): Giuliani, Bartoli (71′ Di Guglielmo), Salvai, Soffia, Bergamaschi (83′ Boattin); Greggi, Giugliano, Caruso; Dragoni (46′ Cantore), Girelli (77′ Bonansea), Glionna (77′ Piemonte). A disposizione: Baldi, Durante, Schatzer, D’Auria, Severini, Monnecchi, Boattin, Lanzini. All. Soncin
SERBIA (4-3-3): Kostic; Petrovic, Sicvic, Damjanovc, Scepanovic (66′ Milivojievic); Cankovic (58′ Gajic), Stupar (86′ Mijatovic), Ivanovic; Poljak, Matejic, Stokic. A disposizione: Skandro, Aleksic, Gakovic, Stanic, Saric, Milvojevic, Cavic, Sremcevic, Bukatovic, Ciric. All. Stojkanovic.
Arbitro: Lina Lehtovaara (Finlandia)
Reti: 61′ Bergamaschi, 82′ Caruso, 88′ Bonansea
Ammoniti: Ivanovic
Spettatori: 3216
A Pisa, l'Italia femminile del ct Soncin ha battuto 3-0 la Serbia nelle qualificazioni per i Mondiali 2027. Dopo un primo tempo sottotono, le azzurre sono riuscite a imporsi sulle avversarie grazie alle reti di Bergamaschi, Caruso e Bonansea. Ora la Nazionale dovrà giocare soltanto un'altra partita, quella contro la Svezia, in programma martedì 9 giugno. L'obiettivo sarà chiaro: vincere per sperare nella qualificazione diretta.
Italia femminile, Soncin: "Non ci sono più partite scontate"
"Non ci sono più partite scontate - ha commentato il ct Soncin al termine dell'incontro -, questa nuova formula porta ad avere squadre molto organizzate. La Serbia riusciva ad aggredirci con intensità, noi eravamo lente nel possesso ma con fiducia, costanza e impegno abbiamo portato avanti le nostre idee. Siamo contenti per il risultato e guardiamo alla prossima". Sulla sfida contro la Svezia, in programma il 9 giugno: "Dobbiamo fare il nostro, con l'obiettivo principale di andare a vincere. Ci giochiamo la partita noi e lo faranno loro, quello che poi dirà il risultato alla fine dei 90 minuti determinerà il percorso. Abbiamo iniziato questo ritiro con l'obiettivo di vincere due partite e vogliamo riuscirci".
Italia femminile al Mondiale direttamente se...
L'Italia di Soncin può ancora sperare di qualificarsi ai Mondiali 2027 senza passare dai playoff. All'ultima giornata, infatti, le azzurre dovranno vincere contro la Svezia e sperare nella sconfitta della Danimarca contro la Serbia. A quel punto ci sarebbero due squadre a paripunti e si andrebbe a vedere la differenza reti, dove la squadra di Soncin è in netto vantaggio. Se così non fosse, quindi, l'Italia andrebbe ai playoff.
La classifica del Gruppo A1
- Danimarca 11 (+4 differenza reti)
- Italia 8 (+8 differenza reti)
- Svezia 7 (0 differenza reti)
- Serbia 1 (-12 differenza reti)