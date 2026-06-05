Grazie alle reti di Bergamaschi, Caruso e Bonansea, l'Italia femminile ha battuto 3-0 la Serbia nella penultima partita delle qualificazioni per i Mondiali 2027. Le Azzurre si preparano ora a sfidare la Svezia, come sottolineato dal ct Soncin: "Siamo contenti per il risultato e guardiamo alla prossima. Dobbiamo fare il nostro con l'obiettivo principale di andare a vincere"

A Pisa, l' Italia femminile del ct Soncin ha battuto 3-0 la Serbia nelle qualificazioni per i Mondiali 2027 . Dopo un primo tempo sottotono, le azzurre sono riuscite a imporsi sulle avversarie grazie alle reti di Bergamaschi, Caruso e Bonansea . Ora la Nazionale dovrà giocare soltanto un'altra partita, quella contro la Svezia, in programma martedì 9 giugno. L'obiettivo sarà chiaro: vincere per sperare nella qualificazione diretta.

Italia femminile, Soncin: "Non ci sono più partite scontate"

"Non ci sono più partite scontate - ha commentato il ct Soncin al termine dell'incontro -, questa nuova formula porta ad avere squadre molto organizzate. La Serbia riusciva ad aggredirci con intensità, noi eravamo lente nel possesso ma con fiducia, costanza e impegno abbiamo portato avanti le nostre idee. Siamo contenti per il risultato e guardiamo alla prossima". Sulla sfida contro la Svezia, in programma il 9 giugno: "Dobbiamo fare il nostro, con l'obiettivo principale di andare a vincere. Ci giochiamo la partita noi e lo faranno loro, quello che poi dirà il risultato alla fine dei 90 minuti determinerà il percorso. Abbiamo iniziato questo ritiro con l'obiettivo di vincere due partite e vogliamo riuscirci".