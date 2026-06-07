Grecia-Italia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo la propositiva gara disputata e vinta contro Lussemburgo per 1-0 grazie alla rete di Pio Esposito, l'Italia va in vacanza con l'ultima amichevole a Creta contro la Grecia. Due volti nuovi dal 1' per Baldini: giocano Ahanor e Ekhator. Confermati i big Donnarumma, Pisilli e Pio Esposito. Jovanovic con Douvikas al centro dell'attacco. Calcio d'inizio alle 21
LE FORMAZIONI UFFICIALI
GRECIA (3-4-1-2): Vlachodimos; Retsos, Hatzidiakos, Koulierakis; Vagiannidis, Mouzakitis, Triantis, Kiriakopoulos; Tzolis; Masouras, Douvikas. Ct: Jovanovic
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Koleosho, Esposito, Ekhator; Ct: Baldini
Le formazioni ufficiali
GRECIA (3-4-1-2): Vlachodimos; Retsos, Hatzidiakos, Koulierakis; Vagiannidis, Mouzakitis, Triantis, Kiriakopoulos; Tzolis; Masouras, Douvikas. Ct: Jovanovic
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Koleosho, Esposito, Ekhator; Ct: Baldini
Statistiche e curiosità
Sono 11 i precedenti con la Grecia (prima volta a Creta), con un bilancio di 7 vittorie per gli Azzurri, 3 pareggi e una sola sconfitta.
Il confronto più recente tra Italia e Grecia
Il confronto più recente tra le due nazionali risale al 12 ottobre 2019, quando allo Stadio Olimpico di Roma, davanti a 56.000 spettatori, l’Italia si impose per 2-0 con le reti di Jorginho e Bernardeschi, conquistando con tre giornate di anticipo la qualificazione aritmetica al Campionato Europeo
Chi è l'arbitro del match con la Grecia
Yigal Frid, arbitro israeliano, sarà il direttore di gara dell'amichevole tra Grecia e Italia
La Nazionale tornerà a settembre con la Nations League
A settembre, i primi incontri ufficiali, della Nations League. Sarà la quinta edizione della Nations League, con l'Italia che è inserita nel gruppo 1 della Lega A con Francia, Belgio e Turchia.
La media gol di Pio Esposito in Nazionale
Pio Esposito ha una media realizzativa impressionante con la maglia della Nazionale: 4 gol in 8 presenze fino a questo momento
Il record di Pio Esposito
Pio Esposito (4 reti in 8 match) è solo il 3° giocatore a realizzare più di tre gol con la maglia dell'Italia prima di compiere 21 anni, dopo Giuseppe Meazza (11) e Gianni Rivera (5).
Contro Lussemburgo un'Italia giovanissima
Contro Lussemburgo, l'Italia ha schierato una formazione titolare con un'età media di 21 anni e 354 giorni: è la più giovane per gli Azzurri in un match a partire dal 22/12/1912 (21 anni e 308 giorni contro l'Austria in amichevole, con allenatore Umberto Meazza).