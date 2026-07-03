Isaac Guerrero è il nuovo allenatore della Juventus femminile . Lo spagnolo ha firmato con il club bianconero un contratto biennale fino al prossimo 30 giugno 2028. Prende il posto di Massimiliano Canzi , che ha terminato in bianconero la sua avventura durata quattro anni con uno scudetto, una Supercoppa italiana, una Coppa Italia e Serie A Women's Cup.

Chi è Isaac Guerrero

Guerrero approda in bianconero per la sua seconda esperienza italiana, dopo aver ricoperto il ruolo di Academy Director e Head of Coaching del Venezia. Nel corso della sua carriera ha lavorato in club prestigiosi come Espanyol e soprattutto Barcelona, dove per undici anni ha ricoperto incarichi di responsabilità nella metodologia, nella formazione degli allenatori e nello sviluppo del talento. Ha inoltre fatto parte dello staff della nazionale degli Stati Uniti maschile come assistente, mentre dal 2025 è membro della Commissione di Esperti sulla Metodologia del Calcio della Federazione spagnola.