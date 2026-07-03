La Juventus femminile riparte da Isaac Guerrero. Dopo la fine del rapporto con Canzi, i bianconeri hanno ufficializzato l'allenatore spagnolo, che ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2028
Isaac Guerrero è il nuovo allenatore della Juventus femminile. Lo spagnolo ha firmato con il club bianconero un contratto biennale fino al prossimo 30 giugno 2028. Prende il posto di Massimiliano Canzi, che ha terminato in bianconero la sua avventura durata quattro anni con uno scudetto, una Supercoppa italiana, una Coppa Italia e Serie A Women's Cup.
Chi è Isaac Guerrero
Guerrero approda in bianconero per la sua seconda esperienza italiana, dopo aver ricoperto il ruolo di Academy Director e Head of Coaching del Venezia. Nel corso della sua carriera ha lavorato in club prestigiosi come Espanyol e soprattutto Barcelona, dove per undici anni ha ricoperto incarichi di responsabilità nella metodologia, nella formazione degli allenatori e nello sviluppo del talento. Ha inoltre fatto parte dello staff della nazionale degli Stati Uniti maschile come assistente, mentre dal 2025 è membro della Commissione di Esperti sulla Metodologia del Calcio della Federazione spagnola.