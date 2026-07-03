Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di venerdì 3 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport alle 23

SERIE A, IL TABELLONE MERCATO

in evidenza

Calciomercato, le news di oggi

LIVE

Roma, primo incontro anche con l'agente di Pellegrini

Dopo la naturale scadenza del contratto, nella giornata di giovedì 2 luglio la Roma ha avuto il primo incontro con l'agente di Lorenzo Pellegrini per provare a cercare l'intesa per un nuovo accordo per la permanenza del centrocampista

Roma-Dybala, rinnovo più vicino

C'è fiducia per il rinnovo di Paulo Dybala con la Roma. Contatti tra il ds Tony D'Amico e gli agenti del talento argentino: le parti sono più vicine ma manca ancora l'accordo finale. La Joya è pronta a firmare un contratto di 1 anno con opzione per il secondo

Edinson Cavani lascia il Boca Juniors

Edinson Cavani non è più un giocatore del Boca Juniors: l'attaccante uruguaiano ha salutato il glub argentino con cui giocava dal 2023 con un lungo post sui social. Da ora è svincolato: ecco chi sono i principali liberi sul mercato

Cavani rescinde con il Boca Juniors: è ufficiale

Cavani rescinde con il Boca Juniors: è ufficiale

Vai al contenuto

Tonali & Co... gli acquisti più costosi di sempre

Altri colpi di mercato da record in Premier League: Sandro Tonali passa dal Newcastle al Tottenham per 116 milioni di euro, diventando l'italiano più costoso di sempre.  E da questa sessione arrivano anche altri due colpi milionari... La classifica completa

Gli acquisti più costosi di sempre nella storia del calciomercato. CLASSIFICA

Gli acquisti più costosi di sempre nella storia del calciomercato. CLASSIFICA

Vai al contenuto

Mateus Fernandes al Tottenham per 100 milioni

Il Tottenham non sembra volersi fermare. In attesa dell'ufficialità di Sandro Tonali (operazione da circa 116 milioni di euro), il club inglese ha annunciato l'arrivo di Mateus Fernandes dal West Ham. Colpo da 85 milioni di sterline, equivalenti a circa 100 milioni di euro

Calciomercato, il Tottenham ufficializza Mateus Fernandes: le cifre dell'operazione

Calciomercato, il Tottenham ufficializza Mateus Fernandes: le cifre dell'operazione

Vai al contenuto

Manchester City, i giocatori più costosi della storia: Anderson in testa

Il Manchester City ha ufficializzato l'acquisto di Elliot Anderson proveniente dal Nottingham Forest. Operazione da 135 milioni di euro: si tratta dell'affare più costoso della storia del club. Ecco la top 30 dei colpi più dispendiosi dei Citizens

Il Manchester City acquista il giocatore più costoso della sua storia

Il Manchester City acquista il giocatore più costoso della sua storia

Vai al contenuto

Carboni resta a Parma: acquistato a titolo definitivo dall'Inter

Il club emiliano ha acquistato il classe 2003 a titolo definitivo dall'Inter dopo sei mesi in prestito. Per lui contratto fino al 30 giugno 2030

Como, doppio colpo: ufficiali Kaiki e Milla

Il terzino brasiliano arriva in Italia dal Cruzeiro in prestito con obbligo di riscatto, mentre il centrocampista spagnolo si trasferisce a titolo definitivo dal Getafe con un contratto fino al 30 giugno 2029

Calciomercato: Altre Notizie

Calciomercato: le news di oggi LIVE

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di venerdì 3 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra...

Juve, su Bremer c'è l'interesse del Bayern Monaco

Calciomercato

I bavaresi hanno mostrato interesse per il difensore brasiliano. Resta da capire ora se...

Bologna, occhi in casa Real: piace Valdepeñas

Calciomercato

Il Bologna guarda al Real Madrid per rinforzare il futuro della difesa. I rossoblù hanno messo...

El Shaarawy verso l'Al Shabab: 10 mln a stagione

Calciomercato

Stephan El Shaarawy è sempre più vicino a proseguire la sua carriera in Arabia Saudita....

Genoa, interessa Dovbyk: tentativo in prestito

Calciomercato

Il Genoa pensa ad Artem Dovbyk per rinforzare l'attacco. I rossoblù vorrebbero portare...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE