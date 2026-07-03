Calciomercato: le news di oggi LIVE

Qui tutta la giornata live di venerdì 3 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato L'Originale è in diretta questa sera su Sky Sport alle 23
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- L'Inter avanza per Khalaili e monitora Chalobah
- Leao, il Milan lo valuta 60-70 milioni in caso di cessione di calciomercato
- E intanto si inserisce nella corsa per Gila
- Juve, interesse del Bayern Monaco per Bremer
- Dybala-Roma, contatti in corso: parti vicine per il rinnovo
- Tabellone mercato Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Le trattative concluse in Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- I giocatori svincolati a fine giugno
- Il podcast di Di Marzio
Roma, primo incontro anche con l'agente di Pellegrini
Dopo la naturale scadenza del contratto, nella giornata di giovedì 2 luglio la Roma ha avuto il primo incontro con l'agente di Lorenzo Pellegrini per provare a cercare l'intesa per un nuovo accordo per la permanenza del centrocampista
Roma-Dybala, rinnovo più vicino
C'è fiducia per il rinnovo di Paulo Dybala con la Roma. Contatti tra il ds Tony D'Amico e gli agenti del talento argentino: le parti sono più vicine ma manca ancora l'accordo finale. La Joya è pronta a firmare un contratto di 1 anno con opzione per il secondo
Edinson Cavani lascia il Boca Juniors
Edinson Cavani non è più un giocatore del Boca Juniors: l'attaccante uruguaiano ha salutato il glub argentino con cui giocava dal 2023 con un lungo post sui social. Da ora è svincolato: ecco chi sono i principali liberi sul mercato
Cavani rescinde con il Boca Juniors: è ufficialeVai al contenuto
Tonali & Co... gli acquisti più costosi di sempre
Altri colpi di mercato da record in Premier League: Sandro Tonali passa dal Newcastle al Tottenham per 116 milioni di euro, diventando l'italiano più costoso di sempre. E da questa sessione arrivano anche altri due colpi milionari... La classifica completa
Gli acquisti più costosi di sempre nella storia del calciomercato. CLASSIFICAVai al contenuto
Mateus Fernandes al Tottenham per 100 milioni
Il Tottenham non sembra volersi fermare. In attesa dell'ufficialità di Sandro Tonali (operazione da circa 116 milioni di euro), il club inglese ha annunciato l'arrivo di Mateus Fernandes dal West Ham. Colpo da 85 milioni di sterline, equivalenti a circa 100 milioni di euro
Calciomercato, il Tottenham ufficializza Mateus Fernandes: le cifre dell'operazioneVai al contenuto
Manchester City, i giocatori più costosi della storia: Anderson in testa
Il Manchester City ha ufficializzato l'acquisto di Elliot Anderson proveniente dal Nottingham Forest. Operazione da 135 milioni di euro: si tratta dell'affare più costoso della storia del club. Ecco la top 30 dei colpi più dispendiosi dei Citizens
Il Manchester City acquista il giocatore più costoso della sua storiaVai al contenuto
Carboni resta a Parma: acquistato a titolo definitivo dall'Inter
Il club emiliano ha acquistato il classe 2003 a titolo definitivo dall'Inter dopo sei mesi in prestito. Per lui contratto fino al 30 giugno 2030
Como, doppio colpo: ufficiali Kaiki e Milla
Il terzino brasiliano arriva in Italia dal Cruzeiro in prestito con obbligo di riscatto, mentre il centrocampista spagnolo si trasferisce a titolo definitivo dal Getafe con un contratto fino al 30 giugno 2029