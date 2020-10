Prima volta da titolare e prima rete in Nazionale per il centrocampista del Rennes, 17enne a segno in amichevole contro l'Ucraina. Un gol storico per la squadra di Deschamps, d'altronde solo Gastiger nel 1914 era stato più precoce dello scatenato Camavinga. Un talento destinato ad alimentare il mercato, lui che mette in riga tutti i marcatori U-23 dei Bleus nel nuovo millennio. Non mancano campioni assoluti e qualche meteora italiana in classifica