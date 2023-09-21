Haaland a un passo dalla top 10: i migliori bomber (in attività) delle nazionali

Haaland non smette di segnare e raggiunge con la Norvegia l'irreale statistica di 64 gol in appena 56 partite (!). L'ultimo timbro in Nations lo ha avvicinato alla top 10 dei marcatori all time in nazionale ancora in attività. In classifica presenti anche giocatori che hanno già dato l'addio alla loro nazionale, ma sono ancora in campo a livello di club. Tra di loro bomber delle Maldive o della Thailandia e assoluti fenomeni del calcio di oggi

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