Haaland a un passo dalla top 10: i migliori bomber (in attività) delle nazionali

16) MARIO MANDZUKIC (Croazia)

33 gol segnati in 89 presenze



Addio alla Nazionale dopo lo storico Mondiale in Russia per Super Mario, attualmente svincolato ma leader per gol della sua selezione. Chi gioca ancora ma non vede la maglia a scacchi dal 2014 è Eduardo (29 reti in 64 incontri), mentre chi può ancora ritoccare il proprio score è Ivan Perisic (26 centri in 91 gare)