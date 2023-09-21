 Giocatori in attività, chi ha fatto più gol nelle Nazionali maggiori. CLASSIFICA | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Haaland a un passo dalla top 10: i migliori bomber (in attività) delle nazionali

CLASSIFICA fotogallery
20 foto

Haaland non smette di segnare e raggiunge con la Norvegia l'irreale statistica di 64 gol in appena 56 partite (!). L'ultimo timbro in Nations lo ha avvicinato alla top 10 dei marcatori all time in nazionale ancora in attività. In classifica presenti anche giocatori che hanno già dato l'addio alla loro nazionale, ma sono ancora in campo a livello di club. Tra di loro bomber delle Maldive o della Thailandia e assoluti fenomeni del calcio di oggi

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Calcio: altre fotogallery

Pio-Kean in coppia contro il Belgio? Le probabili

Nations League

Nell'ultimo allenamento a Coverciano il ct Mancini ha provato a lungo la coppia Pio...

15 foto

Mancio-bis: ricordi la sua ultima formazione?

Nations League

La partita con il Belgio segna il ritorno sulla panchina azzurra di Roberto Mancini. La sua...

18 foto

Nations League, i marcatori all-time: Haaland 1°

classifica

Al via la Nations League ed Erling Haaland continua a segnare: è in testa alla classifica...

14 foto

Tutte le classifiche dei gironi di Nations League

Nations League

È cominciata la Nations League 2026/27, con le prime partite della giornata inaugurale. Un punto...

14 foto

Vincono Portogallo e Norvegia, Grecia ok al 95'

Nations League

Si è aperta ufficialmente la Nations League 2026/27. Il Portogallo di CR7 comincia con una...

8 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza