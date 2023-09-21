Haaland a un passo dalla top 10: i migliori bomber (in attività) delle nazionali
Haaland non smette di segnare e raggiunge con la Norvegia l'irreale statistica di 64 gol in appena 56 partite (!). L'ultimo timbro in Nations lo ha avvicinato alla top 10 dei marcatori all time in nazionale ancora in attività. In classifica presenti anche giocatori che hanno già dato l'addio alla loro nazionale, ma sono ancora in campo a livello di club. Tra di loro bomber delle Maldive o della Thailandia e assoluti fenomeni del calcio di oggi
- 57 gol in 149 presenze
- 57 gol in 137 presenze
- 57 gol in 92 presenze
- 57 gol in 88 presenze
- 58 gol segnati in 136 presenze
- 58 gol in 108 presenze
- 64 gol in 128 presenze
- 64 gol in 106 presenze
- 64 gol in 56 presenze
- 66 gol in 106 presenze
- 66 gol in 119 presenze
- 69 gol segnati in 143 presenze
- 73 gol segnati in 151 presenze
- 80 gol segnati in 130 presenze
- 85 gol segnati in 121 presenze
- 89 gol segnati in 167 presenze
- 89 gol segnati in 146 presenze
- 93 gol segnati in 132 presenze
- 125 gol segnati in 207 presenze
- 146 gol segnati in 234 presenze