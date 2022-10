Nella 10^ giornata della Liga succede di tutto allo stadio Pizjuan nel finale di Siviglia-Valencia. Ospiti in vantaggio con Cavani, pareggio a 4' dal termine di Lamela. Nei 7' di recupero (poi diventati 15') arriva un rosso a 'Papu' Gomez, ma l'arbitro richiamato dal VAR cambia la decisione: il rosso è per Salas del Siviglia per fallo su Correia con conseguente calcio di rigore per la formazione di Gattuso: penalty fallito da Gaya e 1-1 finale

Gara tiratissima al Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia nella decima giornata della Liga. I padroni di casa affrontano il Valencia per recuperare punti in classifica. Match molto combattuto con la formazione di Gattuso che passa in vantaggio grazie a una rete di Edinson Cavani al 6'. Il Siviglia prova a riequilibrare il match ma il valencia resiste fino al 86' quando Lamela, altra conoscenza del calcio italiano, segna il gol del pari. Recupero infinito con 7' che successivamente diventano 15'. Succede di tutto: sugli sviluppi di un d'angolo per il Siviglia, al 96', il Valencia va in contropiede con Kluivert che si invola verso la porta prima di essere steso dal Papu Gomez al limite dell'area. L'arbitro non interviene, l'azione prosegue e Correia viene affossato all'interno dell'area da Kike Salas. Dopo qualche istante d'attesa, però, il direttore di gara interviene e punisce sì il fallo, ma quello precedente di Gomez fischiando un calcio di punizione dal limite con conseguente rosso per il fantasista argentino.



Una chiamata contestata dagli ospiti che dopo l'applicazione del vantaggio si aspettavano che venisse assegnato il calcio di rigore. Dopo un lungo silent check da parte del VAR, l'arbitro spagnolo viene richiamato al monitor per rivedere l'intera dinamica dell'azione e dopo aver preso visione delle immagini, torna sui suoi passi capovolgendo la decisione: revocata l'espulsione di Gomez (semplice ammonizione), viene assegnato il calcio di rigore in favore del Valencia per la spinta di Salas su Correia con conseguente espulsione per il giocatore del Siviglia. Colpi di scena terminati? Tutt'altro, dal dischetto Gaya si fa parare la conclusione da Bono e il risultato resta sull'1-1.