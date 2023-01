Il Barcellona va a vincere in casa dell’Atletico e sfrutta il passo falso del Real Madrid, sconfitto ieri dal Villarreal, allungando a più tre in classifica sulla squadra di Ancelotti. Per la sfida del Wanda Metropolitano, in attacco Xavi punta su Ansu Fati, con Lewandowski fuori dopo la conferma della squalifica per 3 giornate rimediate per l’espulsione con l’Osasuna, nell’ultima di Liga prima del mondiale. Simeone davanti sceglie Griezmann e Joao Felix, lasciando in panchina Morata. Il Barcellona passa al 22esimo con Dembelé: bella discesa di Pedri, esterno per Gavi che allarga per il francese, bravo a realizzare di piatto destro il suo quinto gol quest’anno in Liga. Proteste dell’Atletico per una presunta sbracciata fallosa di Gavi su Reinildo ma l’arbitro conferma il vantaggio blaugrana. E nell’azione successiva, il Barça potrebbe subito raddoppiare con Pedri che prova lo scavetto davanti a Oblak ma viene chiuso da Molina. A quel punto la squadra di Simeone reagisce. Prima al 31’ con un tiro di Llorente deviato in corner, al 33’ con Jimenez che stacca di testa ma a lato di poco quindi soprattutto al 42’ ma una gran parata di Ter Stegen nega il gol dell’ex a Griezmann, dopo un tiro a giro di sinistro del francese, deviato in corner.